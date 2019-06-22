Известный историк Ольга Васильева объяснила, почему во время войны Сталин пошел на сотрудничество с РПЦ

СЕГОДНЯ 01:48 2019-06-22T01:48:12+03:00

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Ольга Васильева была в 90-е годы первым историком, взявшимся за изучение государственно-церковных отношений в СССР во время войны.

В начале войны фашисты считали, что РПЦ и другие конфессии будут поддерживать их вторжение на территорию СССР. Они открывали закрытые коммунистами храмы, возвращали священнослужителей на службу. В 1941−1942 годах на временно оккупированных территориях были открыты 3 тысячи храмов. Но уже в 1943 году РПЦ фашистами была признана врагом «наряду с коммунистической партией, партизанами и евреями»...

- С 14 октября 1941 года на оккупированной территории немцы предприняли попытку создать квази-церковь, свободную от христианства, привести проповедников, которые будут вне любой конфессии, - рассказала Ольга Васильева в интервью "КП". - В мае 1942 года Гитлер на совещании с Борманом говорил о квази-религии для жителей захваченных земель.

По мнению историка, желание Сталина возродить систему РПЦ в СССР было связано в первую очередь с внешней политикой. Он считал, что планам тогдашнего Папы Римского Пия XII, который планировал создание после войны Придунайской конфедерации, протянувшейся на восток и включающей Польшу и Венгрию, нужно противопоставить русское православие.

- Сталин понимал, что народы Восточной Европы сильно напуганы рассказами о большевизме. Нужно показать освобожденным народам и другую историю. Для этого необходимо восстановить православие, Русскую Церковь, Патриаршество, чтобы иметь возможность эти связи использовать в Европе, дав таким образом ответ и Пию, в том числе, - приводит «КП» слова Ольги Васильевой. - Интересы у Русской Православной Церкви и у государства в 1943 году совпали.

Читайте полный текст интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU