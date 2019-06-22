Ольга Васильева считает, что учебники по истории написаны слишком сухим языком

СЕГОДНЯ 02:16 2019-06-22T02:16:54+03:00

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На вопрос о том, нужны ли школьникам отдельные учебники по истории Великой Отечественной войны, министр просвещения России Ольга Васильева ответила так:

- Важно, чтобы то, что написано про тот период, было написано хорошим, красивым, понятным языком. Но учебники, которые сейчас написаны по периодам войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой.

По словам Ольги Юрьевны, литература, как и история, – это предметы, которые формируют человека. «В литературе мы встречаемся с произведениями, которые тебя трогают. Ты вместе с автором сопереживаешь героям. А в истории сухость изложения не дает результата».

Министр привела в пример учебник – «Рассказы по истории СССР».

- Сейчас есть такой пробный учебник в Москве – «Рассказы по истории России». Здорово сделали! – считает министр. - Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронология, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает. Особенно молодой.

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ИСТОЧНИК KP.RU