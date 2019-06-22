2019-06-22T04:14:09+03:00
В мире

В Филадельфии вспыхнул пожар на НПЗ, пострадали пять рабочих

Огонь пока не удается полностью взять под контроль
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Завод принадлежит нефтяной компании SunocoЗавод принадлежит нефтяной компании SunocoФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На территории нефтеперерабатывающего завода в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) прогремели несколько мощных взрывов, после чего вспыхнул крупный пожар, в результате пострадали по меньшей мере пять рабочих, сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

Авария случилась на предприятии Philadelphia Energy Solutions, которое принадлежит нефтяной компании Sunoco. Взрывы прогремели в пятницу утром по местному времени, пожарным пока не удается полностью взять возгорание под контроль. НПЗ располагается в южной части пятого по величине мегаполиса США.

Отмечается, что ситуация могла быть намного хуже, если бы в результате ЧП произошла утечка смертельно опасного химического вещества фтористый водород, используемого на предприятии в процессе очистки. Как уверяют городские чиновники, уровень загрязнения воздуха в окрестностях завода находится в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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