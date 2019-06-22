2019-06-22T07:37:28+03:00
Политика

Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор усомнился в компетентности грузинского лидера
Марина ВЕНЦОВА
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили в организации протестов. В частности, Пушков усомнился в компетентности грузинского лидера, а также в ее авторитете в обществе.

«Выступления в Грузии - дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию, - написал он в «Твиттере». - Госпожа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия». При этом Пушков добавил, что «Россия же здесь ни при чем».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси. В результате возникших столкновений протестантов и сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие.

Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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