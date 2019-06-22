Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков оценил обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили в организации протестов. В частности, Пушков усомнился в компетентности грузинского лидера, а также в ее авторитете в обществе.
«Выступления в Грузии - дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию, - написал он в «Твиттере». - Госпожа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия». При этом Пушков добавил, что «Россия же здесь ни при чем».
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси. В результате возникших столкновений протестантов и сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие.
Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU