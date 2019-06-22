The Guardian: Борис Джонсон подрался с юной любовницей
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его молодая подруга Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что из дома Джонсона стал доноситься крик женщины, за которым последовали «хлопки и удары».
Позже неравнодушный наблюдатель за «любовными разборками» рассказал британской газете и даже предоставил запись разговора, которая доносилась из дома скандаливших. На ней слышно, что в какой-то момент Саймондс говорит Джонсону «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры».
Однако он отказывается покинуть квартиру и говорит подруге «сойти с ноутбука», прежде чем раздался громкий грохочущий звук. Также Саймондс, судя по записи, ругается с политиком, так как он якобы испортил диван красным вином.
Неравнодушные граждане не стали долго размышлять и вызвали полицию. Стражи порядка после осмотра дома Джонсона и бесед с жильцами убедились в том, что ни соседям, ни домочадцам кандидата на пост главы британского правительства ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU