2019-06-22T12:18:17+03:00
В мире

The Guardian: Борис Джонсон подрался с юной любовницей

Стражи порядка после проверки дома бывшего министра иностранных дел заверили, что повода для беспокойства нет
Марина ВЕНЦОВА
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонБывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его молодая подруга Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что из дома Джонсона стал доноситься крик женщины, за которым последовали «хлопки и удары».

Позже неравнодушный наблюдатель за «любовными разборками» рассказал британской газете и даже предоставил запись разговора, которая доносилась из дома скандаливших. На ней слышно, что в какой-то момент Саймондс говорит Джонсону «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры».

Однако он отказывается покинуть квартиру и говорит подруге «сойти с ноутбука», прежде чем раздался громкий грохочущий звук. Также Саймондс, судя по записи, ругается с политиком, так как он якобы испортил диван красным вином.

Неравнодушные граждане не стали долго размышлять и вызвали полицию. Стражи порядка после осмотра дома Джонсона и бесед с жильцами убедились в том, что ни соседям, ни домочадцам кандидата на пост главы британского правительства ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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