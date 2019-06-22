Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-22T12:52:43+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство со стороны Тбилиси в связи с остановкой туристического потока из России. Сенатор посоветовал грузинским властям высказать свои претензии в связи со сложившейся ситуацией своим согражданам, устроившим бесчинства.

«В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России, - написал он в «Твиттере». - Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию».

Сайт kp.ru писал, что вечером 20 июня в центре Тбилиси начались массовые беспорядки. Причиной их стал визит делегации РФ на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Государственной Думы сел на место спикера грузинского парламента. В ходе массовых столкновений, которые позже возникли между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пострадали более 300 человек.

Накануне президент России Владимир Пути подписал указ, которым запретил осуществлять воздушные перевозки из РФ в Грузию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715909" frameborder="0"></iframe> Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU