2019-06-23T03:23:46+03:00
Политика

Yonhap: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

По данным агентства, лидер КНДР назвал содержание послание американского коллеги «интересным»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда ТрампаЛидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда ТрампаФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, содержание которого он счел «интересным», сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

О чем именно говорилось в письме, не сообщается. Однако, по данным вестника Сеула, прочитав послание американского коллеги, Ким Чен Ын «оценил способности президента Трампа к политической рассудительности и его необычайное мужество», а также «с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание», добавив, что «серьезно подумает над интересным содержанием» послания из Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 11 июня Дональд Трамп рассказал о «замечательном» и «очень теплом» письме от лидера КНДР, повторив, что у них с Ким Чен Ыном «очень хорошие отношения». Президент США добавил, что «скоро» может снова встретиться с главой Северной Кореи. Правда, не уточнил, когда и где.

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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