2019-06-23T06:40:20+03:00
Политика

«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах страны

В компании сообщили, что имеющихся запасов «голубого топлива» не хватит и на месяц, а купить не могут из-за долгов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах страны«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах страныФото: REUTERS
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Компания «Укртрансгаз», которая является оператором украинской газотранспортной системы (ГТС), заявила о критическом дефиците газа в хранилищах. Как говорится в сообщении на сайте компании, имеющихся в подземных хранилищах запасов «голубого топлива» не хватит и на месяц, а купить не могут из-за долгов.

«Сейчас запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС на производственно-технологические нужды составляет 152 миллиона кубических метров, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 миллионов кубометров», - уточняется в пресс-релизе.

Причем для собственных нужд и балансировки системы, дабы обеспечить бесперебойную работу технологического оборудования, «Укртрансгазу» на лето необходимо около 720 миллионов кубометров газа.

В компании отмечают, что 12 тендеров на закупку «голубого топлива» общим объемом 880 миллионов кубометров провалились: просто не дождались предложений ни от одного поставщика. «Вероятной причиной» отсутствия предложений называется огромный долг компании – 4,1 миллиарда гривен (без малого 10 миллиардов рублей).

В связи с этим «Укртрансгаз» предупреждает о возникновении предпосылок «чрезвычайной ситуации государственного масштаба», о чем компания, в частности, уже проинформировала Верховную раду и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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