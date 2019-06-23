Британские истребители перехватили пассажирский лайнер в Лондоне из-за поведения пассажира
Истребители ВВС Великобритании в субботу вылетели на перехват лайнера ирландской авиакомпании Ryanair из-за подозрений о попытке его захвата. Как сообщает газета Daily Express, лайнер вылетел из лондонского аэропорта Станстед.
Сообщается, что истребители были подняты в воздух после появления информации о неадекватном поведении одного из пассажиров самолета. По некоторым данным, мужчина из Литвы, находившийся на борту лайнера, имел при себе подозрительный сверток; газета Sun сообщала, что пассажир был пьян.
В связи с описанным инцидентом самолету пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт. При этом хлопок, вызванный преодолением звукового барьера истребителями, напугал жителей города Харлоу и других населенных пунктов неподалеку от аэропорта, которые приняли этот звук за взрыв.
Аэропорт Станстед - третий по объемам пассажиропотока аэропорт столицы Великобритании, который является главным местом базирования компании Ryanair. В прошлом году эта воздушная гавань приняла 28 миллионов пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU