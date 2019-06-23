2019-06-23T07:41:27+03:00
В мире

Советники Трампа выступали за нанесение точечных ударов по Ирану

Сообщается, что в ответ на это президент США заявил, что стране "больше не нужны войны"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп не стал отдавать приказ о проведении военной операции в отношении Ирана, несмотря на предложения своих советников по национальной безопасности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Сообщается, что решение Трампа об отмене операции "огорчило" большую часть советников американского президента по вопросам национальной безопасности. "Нам больше не нужны войны. Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно", - приводит газета слова Трампа, которые якобы были связаны им неназванному источнику.

По данным Wall Street Journal, Трамп также остался недоволен тем, что Вашингтон потерял около 130 миллионов долларов США - стоимость беспилотника, сбитого иранскими вооруженными силами. При этом издание отмечает, что президент США решил не наносить ответный удар, поскольку реакция американских избирателей на человеческие жертвы была бы хуже, чем на потерянные средства. По подсчетам Трампа, жертвами авиаудара могли бы стать 150 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ранее вооруженные силы Ирана уничтожили американский беспилотный летательный аппарат. После этого президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетных ударов по Исламской Республике, однако за 10 минут до атаки отозвал его.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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