2019-06-21T16:25:39+03:00
Политика

Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки

Президент США заявил, что в результате нападения могли погибнуть 150 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки. Об этом сам американский лидер написал в своем Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что 20 июня иранские Вооруженные силы сбили нарушивший воздушную границу беспилотник ВС США. В Вашингтоне же заявили, что дрон находился в международных водах и Трамп тут же отдал распоряжение по нанесению ударов по иранским радарам и ракетным батареям. Самолеты уже были подняты в воздух, а корабли встали на свои позиции, когда приказ был отменен.

По словам самого президента США, он принял такое решение после того, как генерал сообщил ему о возможной гибели 150 человек в результате атаки.

"За 10 минут до удара я остановился, это (жизни людей - прим.ред.) не сопоставимо со сбитым беспилотником. Я не спешу, наши военные заняли свои позиции и готовы к работе", - говорится в посте на странице Трампа.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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