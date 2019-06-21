2019-06-21T07:44:02+03:00
В мире

СМИ: Трамп одобрил удары по Ирану, но потом передумал

Среди потенциальных целей были радиолокационная станция и ракетные батареи
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник. Однако позже, как пишет газета The New York Times, отменил их после роста напряженности в течение дня.

Па данным издания удары планировались в 19:00 в четверг (02:00 пятницы по мск). Такое время было выбрано с целью минимизации возможного числа жертв среди иранских военных и мирного населения. Сообщается, что целями ударов должен был стать ряд иранских объектов, в том числе радиолокационная станция и ракетные установки.

Операцию отменили на ранней стадии планирования, как утверждает газета. В связи с чем было принято такое решение пока неизвестно. Можно предположить, что-либо Белый дом просто передумал, либо столкнулся с некими трудностями логистического или стратегического характера.

Напомним, накануне Иранский Корпус стражей исламской революции, как писал сайт kp.ru, сообщил об уничтожении на юге Ирана беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов. Отмечалось, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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