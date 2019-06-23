2019-06-23T04:28:18+03:00
В мире

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану, а только пока отложил

По словам президента США, журналисты в очередной раз переврали его высказывания
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не отменил свой приказ об ударе по ирану в ответ на сбитый беспилотник, а только пока приостановил его действие. Дескать, журналисты в очередной раз переврали его слова.

«Я никогда не отзывал (приказ о нанесении) удара по Ирану, как неправильно сообщается (в СМИ), я только не дал ему ходу на данном этапе!» - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее глава Белого дома сообщил, что после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что он назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Как писал сайт kp.ru, накануне он говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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