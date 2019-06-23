2019-06-23T12:27:06+03:00
Общество

Рогозин: на космодроме "Восточный" разрабатывают котлован под стартовый комплекс для ракеты "Ангара"

По словам директора Роскосмоса, предприятие "Полет" с 2022 года будет собирать по четыре таких ракеты ежегодно [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий РогозинГенеральный директор Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Евгения ГУСЕВА
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На космодроме "Восточный" разрабатывается котлован для универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя "Ангара". Об этом написал в своем Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей", - написал руководитель госкорпорации.

Ранее Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. Директор Роскосмоса тогда отметил, что в настоящий момент происходит выемка грунта.

Дмитрий Рогозин запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс.

Рогозин также заявил, что производственное объединение (ПО) "Полет" будет ежегодно собирать по четыре ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с 2022 года. "Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН [ракет-носителей] "Ангара" тяжелого и легкого класса к продолжению летных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по четыре [ракеты] "Ангара А5", - добавил чиновник.

По словам Рогозина, с 2024 года предприятие должно выйти на изготовление восьми тяжелых и двух легких ("Ангара-1.2") ракет-носителей данного семейства в год. В этой связи он ранее отметил, что "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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