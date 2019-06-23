Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите G20

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-23T13:49:17+03:00

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке Фото: REUTERS

Советник президента США по национальной безопасности также заявил, что надеется на успешные переговоры по Ближнему Воcтоку в Иерусалиме

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Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Об этом заявил помощник главы государства по вопросам национальной безопасности Джон Болтон по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в японской Осаке", - сказал Болтон. Видео выступления Болтона было опубликовано канцелярией израильского премьера.

Болтон также отметил, что прибыл в Иерусалим для участия в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом 24 и 25 июня.

"Сильные отношения премьер-министра Нетаньяху с обоими президентами - Путиным и Трампом... - повышают шансы на успех и на большее согласование политики этих трех великих стран по критически важным вопросов безопасности", - заявил Болтон, комментируя предстоящую встречу.

Встреча лидеров стран G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита встретится президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

ИСТОЧНИК KP.RU