Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Об этом заявил помощник главы государства по вопросам национальной безопасности Джон Болтон по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в японской Осаке", - сказал Болтон. Видео выступления Болтона было опубликовано канцелярией израильского премьера.
Болтон также отметил, что прибыл в Иерусалим для участия в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом 24 и 25 июня.
"Сильные отношения премьер-министра Нетаньяху с обоими президентами - Путиным и Трампом... - повышают шансы на успех и на большее согласование политики этих трех великих стран по критически важным вопросов безопасности", - заявил Болтон, комментируя предстоящую встречу.
Встреча лидеров стран G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита встретится президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
ИСТОЧНИК KP.RU