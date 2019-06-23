2019-06-23T15:13:22+03:00
Политика

Филарет попросил Авакова защитить Киевский патриархат от новосозданной ПЦУ

Патриарх УПЦ КП обратился к министру внутренних дел Украины с просьбой гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь структуры
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) ФиларетПатриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) ФиларетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет попросил главу МВД Украины Арсена Авакова защитить прихожан и имущество его структуры от действий тоже неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

На своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич разместил фотографию обращения Филарета к Авакову, в котором патриарх неканонической церкви просит министра "гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство".

В документе также содержится информация о том, что представители ПЦУ якобы захватили Свято-Феодосийский монастырь и Успенский храм в Киеве. По словам Филарета, руководство ПЦУ выселило архимандрита Андрея (Маруцака) за участие в Соборе Киевского патриархата.

Напомним, 20 июня в украинской столице восстановили так называемую Украинскую православную церковь Киевского патриархата с патриархом Филаретом. Ранее он вошел в противостояние с руководителем неканонической Православной церкови Украины митрополитом Епифанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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