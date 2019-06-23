2019-06-23T16:12:49+03:00
Москва

На следующей неделе в Москву придет "настоящая осень"

По словам синоптиков, уэе в пятницу в Центральную Россию придет "ныряющий" североатлантический циклон
Екатерина БОЛГОВА
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Период жаркой погоды в Москве завершится в конце следующей неделиПериод жаркой погоды в Москве завершится в конце следующей неделиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце следующей недели в Москву придет похолодание, пообещали синоптики. По словам главного специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, в настоящее время среднемесячная температура в столице выше климатической нормы на четыре градуса, а выпало только 17% месячной нормы осадков.

"А впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень", — сказал Тишковец.

Он отметил, что в начале следующей недели погода будет в основном солнечной и сухой: днем около 21-24 градуса тепло, ночью до плюс 13 градусов. Но в пятницу, 28 июня, в Москву и центр России придет "ныряющий" североатлантический циклон.

"В ночные часы воздух остынет до пяти-десяти градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от 12 до 17 градусов, — сказал специалист, отметив, что такая погода характерна в большей степени для сентября. Кроме того, в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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