У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-24T07:42:13+03:00

Землетрясения в Индонезии случаются довольно часто Фото: REUTERS

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало

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В ночь на понедельник, 24 июня, у побережья индонезийского острова Ямдена произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

По Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 288 километров к северо-западу от города Саумлаки, а очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров. Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября прошлого года на индонезийском острове Сулавеси тоже произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были настолько мощными, что спровоцировали разрушительное цунами. Тогда жертвами стихийного бедствия стали несколько тысяч человек, число пострадавших превысило 10,6 тысячи. Причем большинство погибших – жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего от цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU