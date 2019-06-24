2019-06-24T07:42:13+03:00
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Землетрясения в Индонезии случаются довольно частоЗемлетрясения в Индонезии случаются довольно частоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 24 июня, у побережья индонезийского острова Ямдена произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

По Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 288 километров к северо-западу от города Саумлаки, а очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров. Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября прошлого года на индонезийском острове Сулавеси тоже произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были настолько мощными, что спровоцировали разрушительное цунами. Тогда жертвами стихийного бедствия стали несколько тысяч человек, число пострадавших превысило 10,6 тысячи. Причем большинство погибших – жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего от цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали
Погода в Москве на 24 июня 2019 года: +26 и без осадков
Помпео надеется, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном вскоре возобновятся
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
СМИ узнали о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Опрос: почти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет
Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине
Елизавета II «в ужасе» бежала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Депутаты от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
Россия готова сохранить транзит газа через Украину при определенных условиях
Причина смерти Андрея Харитонова: звезда фильма «Овод» последние годы боролся с тяжелым недугом
В Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера Чехии
Скандал Бориса Джонсона с подругой может стоить ему премьерства
Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну
Клинцевич не исключил новых мер из-за «антироссийской истерии» в Грузии
Эрдоган поздравил представителя оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом
В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским
Американская олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста из России
На сайте Зеленского создана петеция об отмене запрета российских соцсетей и сайтов