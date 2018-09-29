После землетрясения и цунами в Индонезии погибли 384 человека

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-29T11:42:13+03:00

По последним данным, число жертв мощного землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября, и вызванного им цунами увеличилось до 384 человек. Фото: REUTERS

При этом власти не исключают, что количество жертв стихии еще может вырасти

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По последним данным, число жертв мощного землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября, и вызванного им цунами увеличилось до 384 человек.

Как стало известно, все эти люди были жителями прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии, передает Agence France-Presse (AFP). При этом количество погибших в городе Дунгала «еще подсчитывается». Кроме того, несколько сотен человек еще числятся пропавшими без вести. Все это говорит о том, что число жертв может возрасти.

Погибло 384 человека, разрушена значительная часть инфраструктурыФото: REUTERS

Стоит отметить, что в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уже подтвердили гибель 384 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671002" frameborder="0"></iframe> 384 погибших. Землетрясение и цунами в Индонезии.Власти Индонезии ошибочно отозвали предупреждение об угрозе цунами. Жителей стихия застала врасплох. Цунами накрыло остров Сулавеси. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в минувшую пятницу у берегов Сулавеси недалеко от города Палу. Подземные толчки привели к образованию цунами. Волны, обрушившиеся на остров, достигали двух-трех метров в высоту.

Власти не исключают, что количество жертв стихии еще может вырастиФото: REUTERS

Причем стихия застала людей врасплох: незадолго до ЧП власти Индонезии отменили объявленное после землетрясения предупреждение об угрозе цунами.

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