После землетрясения и цунами в Индонезии погибли 384 человека
По последним данным, число жертв мощного землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября, и вызванного им цунами увеличилось до 384 человек.
Как стало известно, все эти люди были жителями прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии, передает Agence France-Presse (AFP). При этом количество погибших в городе Дунгала «еще подсчитывается». Кроме того, несколько сотен человек еще числятся пропавшими без вести. Все это говорит о том, что число жертв может возрасти.
Погибло 384 человека, разрушена значительная часть инфраструктурыФото: REUTERS
Стоит отметить, что в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уже подтвердили гибель 384 человек.
384 погибших. Землетрясение и цунами в Индонезии.Власти Индонезии ошибочно отозвали предупреждение об угрозе цунами. Жителей стихия застала врасплох. Цунами накрыло остров Сулавеси. Сотни людей числятся пропавшими без вести.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в минувшую пятницу у берегов Сулавеси недалеко от города Палу. Подземные толчки привели к образованию цунами. Волны, обрушившиеся на остров, достигали двух-трех метров в высоту.
Власти не исключают, что количество жертв стихии еще может вырастиФото: REUTERS
Причем стихия застала людей врасплох: незадолго до ЧП власти Индонезии отменили объявленное после землетрясения предупреждение об угрозе цунами.
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