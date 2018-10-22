Ущерб от землетрясения в Индонезии составил как минимум $911 миллионов

22 Окт. 05:00 2018-10-22T05:21:50+03:00

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По самым скромным оценкам, ущерб от серии разрушительных землетрясений и последовавшего за ними цунами на индонезийском острове Сулавеси составляет не менее 911 миллионов долларов, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на данные национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Однако, по словам официального представителя агентства Сутопо Нугрохо, «это только предварительные цифры, скорее всего, они будут расти».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, землетрясения и цунами обрушились на остров Сулавеси 28 сентября. Большинство погибших - это жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии. Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под обломками разрушенного храма тела 34 детей. В момент трагедии школьники находились на занятиях в христианском лагере.

По последним данным, погибли 2256 человек, число пострадавших превысило 10,6 тысяч. Между тем, спасателям до сих пор не удается добраться до нескольких населенных пунктов, и огни опасаются, что число погибших может увеличиться в разы. В зоне стихийного бедствия в общей сложности проживали около четырех миллионов человек.