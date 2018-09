Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали не менее 30 человек

В пятницу, 28 сентября, на индонезийский остров Сулавеси обрушились серия землетрясений и цунами, в результате погибли как минимум 30 человек, еще 12 пострадали, сообщает агентство Reuters со ссылкой на врача одной из местных больниц.

Первый подземный толчок магнитудой 6,1 был зафиксирован у берегов Сулавеси утром, через несколько часов в том же районе произошо второе землетрясение магнитудой 7,4, за ним последовали афтершоки, они вызвали цунами. На город Палу обрушились волны высотой около двух метров и практически затопили весь населенный пункт.

Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами.T nh Sulawesi, Indonesia ~17h30 ng y 28/09/2018 (GMT+8): Kho nh kh c s ng th n t n c ng b bi n Palu sau tr n ng t 7,7 Richter t i v ng Donggala l c 17h