2018-09-29T05:52:46+03:00
Происшествия

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали не менее 30 человек

Мощная волна цунами накрыла город Палу на острове Сулавеси, разрушив множество домов и зданий [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разрушенный в результате землетрясения торговый центр в городе Палу на острове СулавесиРазрушенный в результате землетрясения торговый центр в городе Палу на острове СулавесиФото: REUTERS
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В пятницу, 28 сентября, на индонезийский остров Сулавеси обрушились серия землетрясений и цунами, в результате погибли как минимум 30 человек, еще 12 пострадали, сообщает агентство Reuters со ссылкой на врача одной из местных больниц.

Первый подземный толчок магнитудой 6,1 был зафиксирован у берегов Сулавеси утром, через несколько часов в том же районе произошо второе землетрясение магнитудой 7,4, за ним последовали афтершоки, они вызвали цунами. На город Палу обрушились волны высотой около двух метров и практически затопили весь населенный пункт.

Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами.T nh Sulawesi, Indonesia ~17h30 ng y 28/09/2018 (GMT+8): Kho nh kh c s ng th n t n c ng b bi n Palu sau tr n ng t 7,7 Richter t i v ng Donggala l c 17h

Стихия застала людей врасплох: власти Индонезии сначала объявили об угрозе цунами и попросили островитян укрыться в безопасных местах, но спустя час предупреждение отменили. Вскоре после этого на город хлынули миллионы кубометров воды.

На остров Сулавеси обрушилась двухметровая волна, стихия олна застала людей врасплох. #VIDEO Tsunami azota dos ciudades de #Indonesia tras #sismo de 7.5 grados https://t.co/aeTohNdPcN https://t.co/e4wUnXiOLz

Разрушены и повреждены десятки зданий, во многих районах нет связи и электричества, остановлена работа. Не исключено, что под обломками домов могут оставаться раненые. Власти страны число жертв официально пока не называли.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погибли более 80 человек.

Из-за землетрясения с последующим цунами повреждения получили десятки домов. .. .. #indonesia #Tsunami https://t.co/QnsIliNqek

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