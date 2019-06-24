2019-06-24T14:22:51+03:00
Общество

Топ-менеджера Chanel обокрали в Москве на 2 миллиона рублей

Началась доследственная проверка, ведется розыск преступника
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В полиции уже начали доследственную проверкуВ полиции уже начали доследственную проверкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Генеральный директор российского представительства Chanel стал жертвой вора-карманника в центре Москвы, суммарно злоумышленник украл около двух миллионов рублей.

Предполагается, что инцидент произошел в районе часа ночи, недалеко от здания Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, злоумышленник незаметно вытащил из кармана Жака Мари Даниэля Шенена последнюю модель Iphone, стоимостью более 100 тысяч рублей.

Топ-менеджер французского дома моды заметил пропажу лишь по прибытии домой - ночью 22 июня, когда преступники решили устроить шоппинг, расплачиваясь в магазинах с помощью приложения Apple Pay на телефоне Жака Мари Шенена. Как сообщает источник КП, до момента блокировки банковского счета воры успели купить брендовых вещей на сумму в 1 951 052 рублей.

В полиции уже начали доследственную проверку. В Chanel инцидент с гендиректором ее российского представительства пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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