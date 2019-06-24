Прощание с Андреем Харитоновым пройдет 27 июня

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-24T14:22:57+03:00

Андрей Харитонов хотел, чтобы его запомнили молодым и красивым Фото: ТАСС

Посетить прощание с Андреем Харитоновым смогут лишь близкие и родные актера

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Прощание с Андреем Харитоновым, сыгравшим главную роль в фильме "Овод", состоится в Москве в четверг, 27 июня. Посетить церемонию смогут лишь близкие и родные актера - такова была его воля.

"Зрители и поклонники попасть на прощание не смогут. Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам - красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком", - рассказала вдова артиста Ольга Харитонова в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, что исполнитель роли Овода умер в результате онкологического заболевания. Официальная дата смерти 23 июня, по факту же 59-летнего актера не стало еще в субботу.

Сайт kp.ru писал, что злокачественную опухоль выявили в мае прошлого года. Тогда ценообразование было удалено, но зимой случился рецидив.

По словам супруги Харитонова, в последнее время он уже не вставал с постели, сильно похудел и выглядел неважно. Именно поэтому церемонию прощания было решено сделать закрытой. Похороны же состоятся на родине артиста в Киеве. Тело Андрея кремируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716213" frameborder="0"></iframe> Умер актер Андрей Харитонов.Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в 59 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием

ИСТОЧНИК KP.RU