2019-06-24T14:05:49+03:00
Общество

Вдова Андрея Харитонова: «Поклонники попасть на прощание не смогут. Это была воля Андрея»

Актер, прославившийся ролью в сериале "Овод", будет похоронен в Киеве. Об этом "Комсомольской правде" рассказала его супруга
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Андрей Харитонов с женой ОльгойАндрей Харитонов с женой ОльгойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Уже известно, что актер Андрей Харитонов, который скончался накануне от онкологического заболевания, будет похоронен на родине — в Киеве.

- Это была его воля, - рассказала нам вдова артиста Ольга. - Тело кремируют и прах перевезут в Киев. Прощание же пройдет в Москве, в четверг. Нет смысла сообщать место и время - это будет закрытая церемония. Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея.

Зрители и поклонники попасть на прощание не смогут. Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам - красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком. У Андрея была онкология. Он очень похудел и выглядит неважно.

- Давно он болел?

- Мы точно не знаем, когда появилась опухоль. Но зимой случился рецидив. В последнее время он уже не вставал с постели.

- Андрей скончался в воскресенье у себя дома?

- Он умер дома в субботу. Но официальная дата смерти — воскресенье, 23 июня.

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К сожалению, быть артистом не значит быть счастливым, богатым и здоровым. Многие актеры театра и кино в возрасте вынуждены обращаться за помощью - или сами, или при помощи своих коллег для того, чтобы получить так необходимую им помощь. Чаще бывает наоборот - никто не знает о том, что у когда-то народного любимца стряслась беда из-за скромности артистов (подробности)

Умер актер Андрей Харитонов.Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в 59 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием

ИСТОЧНИК KP.RU

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