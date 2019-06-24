Вдова Андрея Харитонова: «Поклонники попасть на прощание не смогут. Это была воля Андрея»

Уже известно, что актер Андрей Харитонов, который скончался накануне от онкологического заболевания, будет похоронен на родине — в Киеве.

- Это была его воля, - рассказала нам вдова артиста Ольга. - Тело кремируют и прах перевезут в Киев. Прощание же пройдет в Москве, в четверг. Нет смысла сообщать место и время - это будет закрытая церемония. Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея.

Зрители и поклонники попасть на прощание не смогут. Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам - красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком. У Андрея была онкология. Он очень похудел и выглядит неважно.

- Давно он болел?

- Мы точно не знаем, когда появилась опухоль. Но зимой случился рецидив. В последнее время он уже не вставал с постели.

- Андрей скончался в воскресенье у себя дома?

- Он умер дома в субботу. Но официальная дата смерти — воскресенье, 23 июня.

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