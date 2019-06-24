Вдова Андрея Харитонова: «Поклонники попасть на прощание не смогут. Это была воля Андрея»
Уже известно, что актер Андрей Харитонов, который скончался накануне от онкологического заболевания, будет похоронен на родине — в Киеве.
- Это была его воля, - рассказала нам вдова артиста Ольга. - Тело кремируют и прах перевезут в Киев. Прощание же пройдет в Москве, в четверг. Нет смысла сообщать место и время - это будет закрытая церемония. Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея.
Зрители и поклонники попасть на прощание не смогут. Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам - красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком. У Андрея была онкология. Он очень похудел и выглядит неважно.
- Давно он болел?
- Мы точно не знаем, когда появилась опухоль. Но зимой случился рецидив. В последнее время он уже не вставал с постели.
- Андрей скончался в воскресенье у себя дома?
- Он умер дома в субботу. Но официальная дата смерти — воскресенье, 23 июня.
ПАМЯТЬ
Прощай, «Овод»: актер Андрей Харитонов сгорел от рака в 59 лет
Его будут оплакивать повзрослевшие девушки, героем грез которых он был в 80-е (подробности)
Судьба секс-символа 80-х и звезды фильма «Овод» Андрея Харитонова: Забвение, онкология и одинокое угасание
К сожалению, быть артистом не значит быть счастливым, богатым и здоровым. Многие актеры театра и кино в возрасте вынуждены обращаться за помощью - или сами, или при помощи своих коллег для того, чтобы получить так необходимую им помощь. Чаще бывает наоборот - никто не знает о том, что у когда-то народного любимца стряслась беда из-за скромности артистов (подробности)
Умер актер Андрей Харитонов.Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в 59 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием
ИСТОЧНИК KP.RU