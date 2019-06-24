Прощай, «Овод»: актер Андрей Харитонов сгорел от рака в 59 лет

Актер Андрей Харитонов ушел из жизни отнюдь не глубоким стариком - ему было 59 лет. О том, что он болен, стало известно несколько месяцев назад: в январе в фейсбуке появились посты его друзей и знакомых о том, что ему была сделана операция, и на восстановление требуются большие деньги.

Это была онкология, выявленная в мае прошлого года: артиста тогда с сильными болями госпитализировали, удалили ему новообразование… Но, как написала уже после этого в соцсетях художница Татьяна Стрельбицкая, «болезнь сжирает его». У фонда «Артист», поддерживающего попавших в беду актеров, на постоянную поддержку средств, судя по всему, не хватало. Деньги стали собирать всем миром. Но болезнь оказалась сильнее.

Слава Харитонова длилась не так уж долго: ее пик пришелся на самое начало карьеры. В 1980-м на Украине сняли трехсерийную экранизацию «Овода» Этель Лилиан Войнич; главную роль сыграл двадцатилетний актер, заканчивавший Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. Он не потерялся на фоне партнеров - знаменитых Сергея Бондарчука и Анастасии Вертинской: напротив, блестяще справился с ролью Артура Бертона, и благодаря телевидению за три вечера стал известен во всем СССР. Выигрышные роли шли ему в руки, но…

В жизни Харитонова был период простоя, когда он заливал невостребованность алкоголемФото: ТАСС

«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», экранизация рок-оперы Алексея Рыбникова, не стала суперхитом (да и саму рок-оперу сегодня помнят куда хуже, чем «Юнону и Авось» того же композитора). Не особенно впечатлил зрителей и «Человек-невидимка» по Герберту Уэллсу. «Вольный ветер» Яна Фрида, несмотря на музыку Исаака Дунаевского, не произвел на публику такого же впечатления, как фридовские «Собака на сене» и «Благочестивая Марта». «Шаг» оказался самым быстро забытым фильмом Александра Митты. Вот разве что «Тайна черных дроздов», советская экранизация Агаты Кристи с видами натурального Лондона, позволила Харитонову проявить себя в образе молодого подлеца, попытавшегося в финале взорвать карманной бомбой мисс Марпл.

И все-таки красавец Харитонов был героем девичьих грез, и эти повзрослевшие девушки будут его сегодня оплакивать.

Начиная с 2000-х, он периодически снимался в сериалах типа «Обручального кольца» и «Марша Турецкого». Играл в театре (в частности, в популярнейшей «Аудиенции» Театра наций, где солировала Инна Чурикова в роль Елизаветы II). Но популярность осталась там, в восьмидесятых.

Харитонов и сам прекрасно это понимал, и сам себе пытался объяснить причины ее угасания. В интервью «КП» двенадцать с половиной лет назад он говорил: «Я всегда четко понимал, что «герои» - это до тридцати лет. А после придется играть папу, дядю или дедушку, то есть создавать антикварно-художественный фон для героя. Редко встречаются примеры долгожительства, такие, как Мадонна. Или Алла Пугачева. В среднем век звезды не больше десяти лет… Я помню этот период жизни: тебя постоянно приглашают на телевидение, творческие вечера, служебный вход в театр осаждают толпы поклонниц. Мне приходили чемоданы писем со всей страны. Я их до сих пор храню, хотя все так и не прочитал. Правда, эти письма прочитала моя жена Ольга. И нашла среди них несколько своих, нераспечатанных…» Ольга была в числе тех самых поклонниц, бомбардировавших Харитонова своей любовью.

andreychernyshov_fans На счету Харитонова роли в нескольких десятках фильмов, также много играл в антрепризных спектаклях

И еще Харитонов с грустью добавил: «Зрители, которые помнят меня по «Оводу» или «Человеку-невидимке», думают, наверное, что я уже умер».

В его жизни был и совсем печальный период простоя, когда он заливал невостребованность алкоголем. Но сам нашел в себе силы - и справился с зависимостью. В том же интервью «КП», он сказал: «Сам решил: либо буду выполнять программу «звезда должна умереть молодой», либо постараюсь дотянуть до среднестатистического возраста. В нашей стране не такой уж большой срок - 54 года».

На самом деле тогда, в середине 2000-х, у мужчин средняя продолжительность жизни была 60 с небольшим лет. И до этого возраста он не дотянул: 60 ему должно было исполниться 25 июля, через месяц.