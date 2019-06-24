Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-24T15:48:27+03:00

При этом он остался в составе "епископата"

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Синод так называемой "новой церкви" лишил раскольника Филарета (Денисенко) канонических прав, но оставил его архиереем. Как рассказал на брифинге "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря, Филарет лишен права управлять Киевской епархией, но остался в составе "епископата".

"Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - заявил Зоря.

Теперь Филарет может через обращение на имя главы "новой церкви" Епифания Думенко попросить синод о соборном рассмотрении своего будущего положения. Кроме того, по решению синода, Киевская епархию, которой должен был управлять Филарет, будет подчиняться напрямую Епифанию.

Ранее Филарет сообщил, что его церковная структура отделяется от "новой церкви" Украины и попросил защиты у министра внутренних дел Украины Арсена Авкова.

ИСТОЧНИК KP.RU