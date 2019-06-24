В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-24T16:38:05+03:00

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В понедельник, 24 июня, на юге Москвы произошел конфликт между двумя водителями из-за места на парковке, в результате один человек получил ножевое ранение.

Как сообщил источник "Комсомольской правды" в экстренных службах, инцидент случился на улице генерала Белова в Южном административном округе. Из-за места на парковке повздорили водитель автомобиля Ford и владелец машины Toyota. В итоге последний напал на своего соперника с ножом. У пострадавшего 1958 года рождения зафиксировано ножевое ранение ноги. Мужчина был госпитализирован.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 июня 17-летний подросток ранил ножом оперуполномоченного уголовного розыска Анатолия Кривошеева. Нападавший, который был в состоянии наркотического опьянения, задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пострадавший полицейский находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU