2019-06-24T19:27:25+03:00
В мире

Трамп подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана

По словам президента США, санкции будут направлены против верховного лидера страны Али Хамене
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана. По его словам, ограничительные меры будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает агентство Рейтер.

Напомним, ранее Трамп анонсировал новые "существенные санкции" против Ирана. Американский лидер не сообщил подробности,но отметил, что основная цель санкций - не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Накануне вице-президент США Майк Пенс связал новые санкции против Ирана с инцидентом со сбитым американским беспилотником, а также с нападениями на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не допустит, чтобы Тегеран стал обладателем ядерного оружия. При этом он выразил готовность к переговорам без предварительных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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