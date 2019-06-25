Толкнувший журналистку депутат Рады вновь пристал к ней в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 00:05 2019-06-25T00:05:13+03:00

Ольга Скобеева убегала от Березы в кулуарах Совета Европы

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Представитель украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Инцидент произошел в прямом эфире программы "60 минут".

Скабеева брала интервью у заведующего кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина. В какой-то момент в кадр влез депутат. Журналистка предположила, что Береза хотел извиниться за прошлую историю. Однако парламентарий начал задавать журналисту личные вопросы и всячески мешать работе.

"Вы все время упоминаете: "Береза, Береза". Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?" — спросил украинский депутат.

Чтобы продолжить интервью Скабеевой пришлось отойти с собеседников в сторону.

"Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс", — обратилась к зрителям журналистка.

Напомним, прошлый неприятный инцидент произошел в январе. Тогда Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сидоренко. Затем его поступок повторил Борислав Береза. Мужчина перекрыл доступ к вице-спикеру Рады Ирине Геращенко и не дал задать вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU