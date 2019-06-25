2019-06-25T01:32:22+03:00
Политика

Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ

Премьер Британии объяснила, почему так думает
Артур ГАРЬКЕ
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Тереза Мэй.Тереза Мэй.Фото: REUTERS
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Премьер Британии Тереза Мэй выступила за снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы.Видео ее выступления опубликовало посольство Украины в Британии.

Политик отметила существование разногласий по этому вопросу. Несмотря на это, по мнению Мэй, Россия все равно должна остаться в Парламентской ассамблее.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - сказала политик.

Напомним, российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году. Накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы обсуждали вопрос о статусе российской делегации и ее возвращении к полноценной работе в составе ассамблеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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