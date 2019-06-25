В МИД Ирана заявили, что новые санкции со стороны США "навсегда закрывают канал демократии"

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-25T08:31:35+03:00

Ранее Дональд трамп подписал указ, который предусматривает ужесточение ограничительных мер против иранской стороны

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Представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави заявил, что санкции, введенные США в отношении Ирана, "бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии".

Иранский политик также отметил, что что "отчаявшееся правительство Трампа уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

ИСТОЧНИК KP.RU