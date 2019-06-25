2019-06-25T08:31:35+03:00
В мире

В МИД Ирана заявили, что новые санкции со стороны США "навсегда закрывают канал демократии"

Ранее Дональд трамп подписал указ, который предусматривает ужесточение ограничительных мер против иранской стороны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави заявил, что санкции, введенные США в отношении Ирана, "бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии".

Иранский политик также отметил, что что "отчаявшееся правительство Трампа уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча Трампа и Ким Чен Ына после саммита G20 не планировалась
Кабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо
В США закончился показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса
Три космонавта из экипажа "Союза"вернулись на землю
В Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение
В России взялись за проектирование перспективного военного транспортника
Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта после приземления
Россия подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
На границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20
"Больше тысячи баксов за фото": фанаты разнесли Сталлоне за побирательство
Пушков об угрозе Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России: Пустое. Никуда Украина не уйдет
Больше 2,5 тысяч немцев покинули свои дома из-за обнаруженных бомб
ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе