2019-06-25T08:43:15+03:00
Общество

Стобалльников по русскому языку стало значительно меньше

В этом году идеально экзамен по предмету написали почти втрое меньше подростков
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стобалльников по русскому языку стало значительно меньшеСтобалльников по русскому языку стало значительно меньшеФото: Иван ВИСЛОВ
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В России резко сократилось число выпускников, которые за ЕГЭ по русскому языку получили 100 баллов. Если говорить точнее, то в прошлом году максимальный результат набрали 3,7 тысяч человек, а в этом - 2,59, что на 30% меньше. Всего же со школ выпустились 664 тысячи подростков.

Однако в целом по стране, как сообщили в Рособрнадзоре, ЕГЭ сдали неплохо. Серьезных отклонений от среднестатистических показателей специалисты не обнаружили. По математике, например, показатели наоборот улучшились.

- По нашей оценке, единый государственный экзамен прошел на достаточно высоком организационном уровне. Мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев, хотя были у нас некоторые проблемы. Но такой сложный процесс с таким большим количеством участников не может проходить на 100% без всяких отклонений, - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

Экзамены сдавали почти 750 тысяч человек, из них 664 тысячи – выпускники текущего года, остальные – прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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