2019-06-25T09:27:55+03:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении нескольких прохожих в центре столицы

В настоящее время в квартире мужчины проходит обыск
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве задержали подозреваемого в отравлении нескольких прохожих в центре столицыВ Москве задержали подозреваемого в отравлении нескольких прохожих в центре столицыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Басманном районе в Москвы был задержан мужчина, подозреваемый в отравлении прохожих в центре столицы.

На данный момент в квартире подозреваемого проходит обыск. У мужчины изъяли свертки с белым порошком.

Напомним, в мае и июне текущего года 24 человека оказались пострадавшими от действий злоумышленника. Мужчина знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. К слову, некоторые из пострадавших впали в кому.

Как стало позже известно, подозреваемого ранее уже задерживали. После возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. Однако после этого нападения возобновились.

Позже стало известно о том, что подозреваемым в отравлениях оказался уроженец Кабардино-Балкарской Республики Мурат Сабанов. Его задержали на Новой Басманной улице в хостеле, где он арендовал койку.

На данный момент полиция установила семеро отравленных Сабановым людей. По словам мужчины, таких было 17 человек. К слову, одна из пострадавших Людмила Чижова, журналист издания " The Village", сообщает телеграм-канал BAZA.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Подмосковье задержали с наркотиками дагестанского «вора в законе» Раджика Нижневартовского. По версии следствия, 48-летний авторитет собирался организовать в столичном регионе несколько бандитских «сходок»

ИСТОЧНИК KP.RU

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