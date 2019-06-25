СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-25T09:27:55+03:00

В Москве задержали подозреваемого в отравлении нескольких прохожих в центре столицы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В настоящее время в квартире мужчины проходит обыск

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В Басманном районе в Москвы был задержан мужчина, подозреваемый в отравлении прохожих в центре столицы.

На данный момент в квартире подозреваемого проходит обыск. У мужчины изъяли свертки с белым порошком.

Напомним, в мае и июне текущего года 24 человека оказались пострадавшими от действий злоумышленника. Мужчина знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. К слову, некоторые из пострадавших впали в кому.

Как стало позже известно, подозреваемого ранее уже задерживали. После возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. Однако после этого нападения возобновились.

Позже стало известно о том, что подозреваемым в отравлениях оказался уроженец Кабардино-Балкарской Республики Мурат Сабанов. Его задержали на Новой Басманной улице в хостеле, где он арендовал койку.

На данный момент полиция установила семеро отравленных Сабановым людей. По словам мужчины, таких было 17 человек. К слову, одна из пострадавших Людмила Чижова, журналист издания " The Village", сообщает телеграм-канал BAZA.

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ИСТОЧНИК KP.RU