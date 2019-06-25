Сенатор Косачев: наши оппоненты в ассамблее вновь попытались облить Россию грязью

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-25T09:20:09+03:00

Парламентарий отметил, что наша делегация готова вернуться в ПАСЕ, чтобы не оставлять эту площадку на откуп русофобам

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Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, опубликовал на своей странице в социальной сети пост по итогам первого дня июньской сессии ПАСЕ. Сенатор прокомментировал принятие резолюции, позволяющей законодателям РФ вернуться в ассамблею и принять участие в летней сессии.

- Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ «единственно верную точку зрения». В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответственности за судьбу всей организации, не только ее «боевого крыла», и, если хотите, чувство политического самосохранения, - написал Константин Косачев.

Однако он также отметил, что ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, среди которых уважение к правам человека, признание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса. Глава комитета СФ также сообщил, что российская делегация готова вернуться в ПАСЕ, чтобы не оставлять эту площадку на откуп русофобам.

Во вторник в ПАСЕ будут определять параметры, при которых возвращения российской делегации в ассамблею станет возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU