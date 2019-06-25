2019-06-25T09:20:09+03:00
Политика

Сенатор Косачев: наши оппоненты в ассамблее вновь попытались облить Россию грязью

Парламентарий отметил, что наша делегация готова вернуться в ПАСЕ, чтобы не оставлять эту площадку на откуп русофобам
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Сенатор Косачев: наши оппоненты в ассамблее вновь попытались облить Россию грязьюСенатор Косачев: наши оппоненты в ассамблее вновь попытались облить Россию грязьюФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, опубликовал на своей странице в социальной сети пост по итогам первого дня июньской сессии ПАСЕ. Сенатор прокомментировал принятие резолюции, позволяющей законодателям РФ вернуться в ассамблею и принять участие в летней сессии.

- Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ «единственно верную точку зрения». В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответственности за судьбу всей организации, не только ее «боевого крыла», и, если хотите, чувство политического самосохранения, - написал Константин Косачев.

Однако он также отметил, что ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, среди которых уважение к правам человека, признание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса. Глава комитета СФ также сообщил, что российская делегация готова вернуться в ПАСЕ, чтобы не оставлять эту площадку на откуп русофобам.

Во вторник в ПАСЕ будут определять параметры, при которых возвращения российской делегации в ассамблею станет возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек
В Москве задержали подозреваемого в отравлении нескольких прохожих в центре столицы
Стобалльников по русскому языку стало значительно меньше
В МИД Ирана заявили, что новые санкции со стороны США "навсегда закрывают канал демократии"
Встреча Трампа и Ким Чен Ына после саммита G20 не планировалась
Кабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо
В США закончился показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса
Три космонавта из экипажа "Союза"вернулись на землю
В Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение
В России взялись за проектирование перспективного военного транспортника
Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта после приземления
Россия подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
На границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20
"Больше тысячи баксов за фото": фанаты разнесли Сталлоне за побирательство
Пушков об угрозе Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России: Пустое. Никуда Украина не уйдет
Больше 2,5 тысяч немцев покинули свои дома из-за обнаруженных бомб
ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе