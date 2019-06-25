СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-25T09:59:04+03:00

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Дональд Трамп в разговоре со своими соратниками недавно размышлял о выходе из давнего договора о гарантиях безопасности с Японией. Он был подписан более 60 лет назад, после Второй мировой войны. Президент США видит в нем несправедливость, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на три своих источника.

Так, по размышлениям Трампа, согласно договору США обещает помочь Японии, если та подвергнется нападению, но не предполагает обратной реакции, в случая нападению кого-либо на Америку. Также ему не нравится, что японская сторона пытается переместить крупную военную базу США на Окинаве из одного района в другой. В этих действиях он видит попытку захвата американских земель.

Выход из пакта поставит под угрозу послевоенный альянс, который помог гарантировать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заложив основу для экономического подъема региона. Это также может привести к новой гонке ядерных вооружений, считают авторы издания. При таком исходе Японии придется искать другой способ защиты от угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

Однако пока Трамп не предпринимал никаких попыток расторжения договора. Более того, официальные лица в администрации президента считают, что вероятность такого решения маловероятна.

Напомним, что с 28 по 29 июня в Осаке пройдет саммит G20. Его посетит и президент США. Ожидается, что в рамках мероприятия он снова встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

ИСТОЧНИК KP.RU