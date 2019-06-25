Ученые узнали, как комары находят свою «жертву»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-25T13:59:36+03:00

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Ученые из Нидерландов рассказали, как комары выбирают человека, которого будут кусать. Оказалось, что выследить «жертву» насекомым помогает высокая концентрация углекислого газа. А заметить свою цель комар может с расстояния около пятидесяти метров.

Исследователи отмечаю, что насекомые в своем выборе ориентируются на химические следы, которые оставляет тот или иной человек. Всего при выслеживании «жертвы» имеют значение порядка трехсот различных компонентов, среди которых температура тела человека и наличие микробов, передает сайт телеканала «Звезда».

Этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета рассказал, что для того, чтобы лучше чувствовать, где наиболее высока концентрация углекислого газа, комары летают против ветра. Когда же насекомое приближается к человеку вплотную, оно ориентируется на наличие микробов на коже «жертвы». Чем больше разнообразие микробов встречается у человека, тем менее привлекательным кажется он комары, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU