Артисты МХАТ просят вернуть им Доронину

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-25T15:08:19+03:00

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«Спасите народную артистку СССР Татьяну Доронину и МХАТ». С этой фразы начинают свое обращение артисты театра. Они надеются на помощь президента в непростой для них ситуации. На протяжении 30 лет, до декабря прошлого года Татьяна Доронина была худруком театра, а потом перешла на новый пост. Специально для не придумали должность президента МХАТ. Новым художественным руководителем стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Однако такое положение не устроило сотрудников МХАТа.

- Президент театра лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра, - говорят на камеру артисты, стоя на ступеньках театра. - МХАТ целенаправлен превращается в прокатную площадку. Классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня.

Закончили свое обращение активисты громкой фразой «Верните Дорониной МХАТ и МХАТу Доронину».

ИСТОЧНИК KP.RU