Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство
Группа миллиардеров из США подписали официальное обращение к кандидатам предстоящих выборов в президенты страны с предложением «поддержать введение налога на богатство — на состояния богатейшей десятой части 1% богатейших американцев — на нас». С его помощью инициатор надеются собрать средства для финансирования программ защиты окружающей среды и социального здравоохранения.
Что примечательно, авторы обращения призывают всех кандидатов, независимо от партийной принадлежности. В число подписавших письмо богачей входят небезызвестный финансист Джордж Сорос со своим сыном, режиссер Эбигейл Дисней, сооснователь Facebook Крис Хьюз и еще 15 обеспеченных граждан США, все они призывают к "моральной, этической и экономической ответственности облагать большими налогами наше состояние".
«Налог на богатство может помочь решить проблемы изменения климата, укрепить экономику, улучшить здоровье нации, создать широкие возможности и упрочить наши демократические свободы» - говорится в опубликованном издание Bloomberg письме.
В случае поддержки инициативы, под его выплату попадут 75 тысяч американских семей, входящих в категорию богатейших в стране. Каждый доллар, полученный государством с налогообложения, как утверждают инициаторы, должен быть от самых финансово удачливых, а не от американцев со среднем и низким доходом.
По подсчетам самих миллиардеров, такая схема может принести в бюджет страны около $ 3 трлн налогов за 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU