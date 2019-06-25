2019-06-25T15:09:09+03:00
Экономика

Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство

Обращение было сделано к кандидатам обеих партий: как демократов, так и республиканцев
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Каждый доллар, полученный государством с налогообложения должен быть от самых финансово удачливых, а не от американцев со среднем и низким доходом.Каждый доллар, полученный государством с налогообложения должен быть от самых финансово удачливых, а не от американцев со среднем и низким доходом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа миллиардеров из США подписали официальное обращение к кандидатам предстоящих выборов в президенты страны с предложением «поддержать введение налога на богатство — на состояния богатейшей десятой части 1% богатейших американцев — на нас». С его помощью инициатор надеются собрать средства для финансирования программ защиты окружающей среды и социального здравоохранения.

Что примечательно, авторы обращения призывают всех кандидатов, независимо от партийной принадлежности. В число подписавших письмо богачей входят небезызвестный финансист Джордж Сорос со своим сыном, режиссер Эбигейл Дисней, сооснователь Facebook Крис Хьюз и еще 15 обеспеченных граждан США, все они призывают к "моральной, этической и экономической ответственности облагать большими налогами наше состояние".

«Налог на богатство может помочь решить проблемы изменения климата, укрепить экономику, улучшить здоровье нации, создать широкие возможности и упрочить наши демократические свободы» - говорится в опубликованном издание Bloomberg письме.

В случае поддержки инициативы, под его выплату попадут 75 тысяч американских семей, входящих в категорию богатейших в стране. Каждый доллар, полученный государством с налогообложения, как утверждают инициаторы, должен быть от самых финансово удачливых, а не от американцев со среднем и низким доходом.

По подсчетам самих миллиардеров, такая схема может принести в бюджет страны около $ 3 трлн налогов за 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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