Главы регионов уложили асфальт и обсудили проблему безопасности на дорогах

СЕГОДНЯ 21:13 2019-06-25T21:16:05+03:00

Глава Республики Коми Сергей Гапликов (в центре) во время укладки асфальта в рамках семинара-совещания и заседания Госсовета РФ по вопросу подготовки нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Максим Григорьев/ТАСС.

Во время семинара Госсовета в Солнечногорске губернаторы взяли в руки лопаты и проложили 200 метров дорожного полотна

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Во время совещания Госсовета «О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения», проходившего 24-25 июня в подмосковном Солнечногорске, губернаторам российских регионов пришлось сменить профессию. Главы регионов разделились на четыре группы и собственноручно уложили асфальтовое покрытие на 200 метрах дороги. У каждого участника был свой фронт работ: кто-то насыпал асфальт, кто-то управлял асфальтоукладчиком.

- Было очень интересно почувствовать себя дорожным рабочим, посмотреть на весь процесс изнутри, - рассказал ТАСС врио главы Курской области Роман Старовойт. - Мы единодушно приняли решение, что каждый в своем субъекте должен для своих команд сделать что-то похожее. Одно дело, когда контроль обеспечивается по бумагам, совершенно другое дело, когда ты сам выполняешь работы по укладке асфальта и проверке его качества.

Во время семинара главы регионов рассмотрели проект закона о создании реестра инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог. Губернаторы также предложили упростить процедуры, применяемые при ремонтных работах на муниципальных и сельских дорогах.

- Если сегодня строить по тем требованиям, которые существуют, то километр дороги выходит в космические деньги, а нагрузка на эти дороги абсолютно минимальная, - считает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Большой блок вопросов касался темы безопасности на дорогах: как сделать так, чтобы смертность на российских трассах была сведена к нулю. По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, необходимо ввести дополнительный урок правил дорожного движения в школах и также открыть центры профилактики дорожных правонарушений. Губернаторы также выступили с инициативой увеличить срок наказания для водителей, превышающих скорость. А вот добросовестных автовладельцев, по их мнению, необходимо поощрять. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил изменить систему обязательного автострахования и привязать коэффициенты по страховке автомобилей к количеству нарушений владельца машины.

- Если гражданин в течение двух-трех-четырех лет соблюдает правила дорожного движения, у него нет нарушений, ему стоит давать скидку при заключении обязательного и добровольного автострахования, – считает Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU