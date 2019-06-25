2019-06-25T21:16:05+03:00
Общество

Главы регионов уложили асфальт и обсудили проблему безопасности на дорогах

Во время семинара Госсовета в Солнечногорске губернаторы взяли в руки лопаты и проложили 200 метров дорожного полотна
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Глава Республики Коми Сергей Гапликов (в центре) во время укладки асфальта в рамках семинара-совещания и заседания Госсовета РФ по вопросу подготовки нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Максим Григорьев/ТАСС.Глава Республики Коми Сергей Гапликов (в центре) во время укладки асфальта в рамках семинара-совещания и заседания Госсовета РФ по вопросу подготовки нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Максим Григорьев/ТАСС.
Изменить размер текста:

Во время совещания Госсовета «О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения», проходившего 24-25 июня в подмосковном Солнечногорске, губернаторам российских регионов пришлось сменить профессию. Главы регионов разделились на четыре группы и собственноручно уложили асфальтовое покрытие на 200 метрах дороги. У каждого участника был свой фронт работ: кто-то насыпал асфальт, кто-то управлял асфальтоукладчиком.

- Было очень интересно почувствовать себя дорожным рабочим, посмотреть на весь процесс изнутри, - рассказал ТАСС врио главы Курской области Роман Старовойт. - Мы единодушно приняли решение, что каждый в своем субъекте должен для своих команд сделать что-то похожее. Одно дело, когда контроль обеспечивается по бумагам, совершенно другое дело, когда ты сам выполняешь работы по укладке асфальта и проверке его качества.

Во время семинара главы регионов рассмотрели проект закона о создании реестра инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог. Губернаторы также предложили упростить процедуры, применяемые при ремонтных работах на муниципальных и сельских дорогах.

- Если сегодня строить по тем требованиям, которые существуют, то километр дороги выходит в космические деньги, а нагрузка на эти дороги абсолютно минимальная, - считает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Большой блок вопросов касался темы безопасности на дорогах: как сделать так, чтобы смертность на российских трассах была сведена к нулю. По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, необходимо ввести дополнительный урок правил дорожного движения в школах и также открыть центры профилактики дорожных правонарушений. Губернаторы также выступили с инициативой увеличить срок наказания для водителей, превышающих скорость. А вот добросовестных автовладельцев, по их мнению, необходимо поощрять. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил изменить систему обязательного автострахования и привязать коэффициенты по страховке автомобилей к количеству нарушений владельца машины.

- Если гражданин в течение двух-трех-четырех лет соблюдает правила дорожного движения, у него нет нарушений, ему стоит давать скидку при заключении обязательного и добровольного автострахования, – считает Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Просто хотел помочь": Мать московского отравителя верит в его невиновность
Украинские военные оставили позиции у линии соприкосновения в Донбассе
На западе Москве произошло обширное возгорание травы
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Зла не хватает: Москва стала второй в рейтинге агрессивных городов
Президент США пригрозил Ирану уничтожением
Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова под арестом
Полиция опубликовала видео допроса серийного "маньяка-клофелинщика"
Законопроект об упрощении выдачи вида на жительство принят в I чтении
Пушков оценил бойкотирование заседаний ПАСЕ украинской делегацией
Более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Школьник почти неделю хранил боевую гранату в квартире в Москве
Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины
Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ