Кикабидзе назвал виновных в происходящем в Грузии

СЕГОДНЯ 01:22 2019-06-26T01:22:22+03:00

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Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе ответил на вопросы журналистов о происходящем на его родине. По его словам, ему трудно проанализировать случившееся. Но Кикабидзе считает, что всему виной стало грузинское правительство.

"Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска, - предположил он в интервью сайту mk.ru. - Но люди понимают, что правительство о них не думает"

Кикабидзе считает, что политика — это "очень грязная штука". Случай, когда в кресло парламента сажают представителя России - нонсенс. Он отметил, что "такого история не помнит".

"Я настроен yа то, чтобы люди счастливо жили. Спокойно, была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани, стрельбы и всей этой фигни", - ответил актер на вопрос о том, настроен ли он против грузинского президента.

Кикабидзе также спросили, как это сделать, когда политики играют народом, как футбольным мячиком?

"Если бы я был политиком, я бы вам ответил. Но я не политик, я актер", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU