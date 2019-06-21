На антиправительственном митинге в Грузии пострадали 69 человек

СЕГОДНЯ 01:29 2019-06-21T01:31:03+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Грузии в попытках разогнать толпу митингующих у здания парламента в Тбилиси применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По последним данным, в стычках пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы.

Напомним, антиправительственный митинг начался из-за случая на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Мероприятие открыл глава русской делегации сидя в кресле главы парламента. Это не понравилось депутатам из оппозиционных партий. Они покинули сессию, а после у здания парламента появилось несколько тысяч человек.

Манифестанты требовали отставки главы МВД, Службы Госбезопасности и спикера парламента, которые допустили депутата КПРФ к креслу. Глава МВД Грузии на фоне акций протестов заявил, что готов сделать это.

По последним сообщениям, толпа редеет. Некоторое количество людей уходит от парламента испугавшись действий полиции. По некоторым данным, среди пострадавших есть журналисты, освещающие акцию.

В МИД России возмущены действиями радикальных политических сил в Грузии. Замглавы ведомства обвинил организаторов протеста в агрессивном поведении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715831" frameborder="0"></iframe> Стихийный антиправительственный митинг в Грузии.Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации

ИСТОЧНИК KP.RU