Картину Караваджо продали еще до начала аукциона

СЕГОДНЯ 01:31 2019-06-26T01:31:00+03:00

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Картина итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело да Караваджо "Юдифь и Олоферн" была продана еще до начала объявленного аукциона. Работу сняли с торгов и продали.

"Юдифь и Олоферн" оценивали в 100-150 миллионов евро. Какую сумму заплатил покупатель аукционный дом Labarbe не разглашает. Известно лишь, что полотно уедет за границу, пишет ТАСС.

Произведение было обнаружено на чердаке старого дома в 2014 году в Тулузе. Эксперты спорят на тему того, подлинная ли это работа. В 2016 году картина была классифицирована государством как объект национального достояния. Однако за положенных два года государственный музей не выкупил картину у собственника. Владельцам разрешили вывозить полотно за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU