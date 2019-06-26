2019-06-26T01:31:00+03:00
Звезды

Картину Караваджо продали еще до начала аукциона

Работу мастера оценивали в 100-150 миллионов евро
Григорий ЛЕОРДА
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Эксперты спорят о подлинности найденной картины.Эксперты спорят о подлинности найденной картины.
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Картина итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело да Караваджо "Юдифь и Олоферн" была продана еще до начала объявленного аукциона. Работу сняли с торгов и продали.

"Юдифь и Олоферн" оценивали в 100-150 миллионов евро. Какую сумму заплатил покупатель аукционный дом Labarbe не разглашает. Известно лишь, что полотно уедет за границу, пишет ТАСС.

Произведение было обнаружено на чердаке старого дома в 2014 году в Тулузе. Эксперты спорят на тему того, подлинная ли это работа. В 2016 году картина была классифицирована государством как объект национального достояния. Однако за положенных два года государственный музей не выкупил картину у собственника. Владельцам разрешили вывозить полотно за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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