Сан-Франциско отказался от электронных сигарет

СЕГОДНЯ 02:40 2019-06-26T02:40:38+03:00

Купить новомодную курительную трубку в американском городе теперь нельзя

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Продажа никотиновых испарителей в Сан-Франциско скоро станет вне закона. Городской наблюдательный совет одобрил введение запрета на продажи электронных сигарет. Теперь дело только за подписью мэра.

Более того, законодатели запретили доставлять эти приборы в город. Так что и заказать их онлайн не получится. Почта их не доставит.

При этом сигареты и другая табачная продукция по прежнему разрешены к продаже. Отметим, в городе законно можно купить рекреационную марихуану. Согласно законам штата это легально.

По иронии случая город является "домом" для самого популярного бренда электронных сигарет Америки - Juul. В прошлом году стоимость стартапа оценивалась в 38 миллиардов долларов. Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет, пишет Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU