Сан-Франциско отказался от электронных сигарет
Продажа никотиновых испарителей в Сан-Франциско скоро станет вне закона. Городской наблюдательный совет одобрил введение запрета на продажи электронных сигарет. Теперь дело только за подписью мэра.
Более того, законодатели запретили доставлять эти приборы в город. Так что и заказать их онлайн не получится. Почта их не доставит.
При этом сигареты и другая табачная продукция по прежнему разрешены к продаже. Отметим, в городе законно можно купить рекреационную марихуану. Согласно законам штата это легально.
По иронии случая город является "домом" для самого популярного бренда электронных сигарет Америки - Juul. В прошлом году стоимость стартапа оценивалась в 38 миллиардов долларов. Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет, пишет Bloomberg.
ИСТОЧНИК KP.RU