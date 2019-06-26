Порошенко закидали дымовыми шашками на встрече с избирателями

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-26T04:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные забросали дымовыми шашками экс-президента Украины Петра Порошенко. Помещение, в котором проходила встреча с жителями города Старый Львовской области заволокло дымом. Об этом в социальной сети рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом. Примечательные вещи: шашки сбросили во время заявления Порошенко о попытках запретить украинскую церковь", - написал Цеголко.

Отметим, Петр Порошенко путешествует по стране и проводит встречи с населением в преддверии досрочных выборов в Верховную раду. Их назначили на 21 июля. "Европейская солидарность" по данным различных рейтингов может не пройти порог для представительства в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU