2019-06-26T04:23:04+03:00
В мире

Порошенко закидали дымовыми шашками на встрече с избирателями

Экс-президент Украины общался с жителями города Старый
Артур ГАРЬКЕ
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Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Неизвестные забросали дымовыми шашками экс-президента Украины Петра Порошенко. Помещение, в котором проходила встреча с жителями города Старый Львовской области заволокло дымом. Об этом в социальной сети рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом. Примечательные вещи: шашки сбросили во время заявления Порошенко о попытках запретить украинскую церковь", - написал Цеголко.

Отметим, Петр Порошенко путешествует по стране и проводит встречи с населением в преддверии досрочных выборов в Верховную раду. Их назначили на 21 июля. "Европейская солидарность" по данным различных рейтингов может не пройти порог для представительства в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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