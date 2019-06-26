Американский подросток застрелил своего брата-близнеца

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-26T06:02:18+03:00

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Полиция города Сан-Бернарно в Калифорнии арестовали местную жительницу. Женщина является мамой детей, один из которых застрелил своего брата-близнеца. Об этом сообщает местное издание San Bernardino County Sun.

Все случилось в тот момент, когда дети были дома одни. 12-летний подросток нашел дома ружье и выстрелил в брата. Сообщается, что это произошло случайно. Пострадавшего увезли в больницу, но врачи не смогли спасти его.

45-летнюю Габриэлу Китон подозревают в том, что она подвергла ребенка опасности.Под правосудие мог бы попасть и отец ребят, но он избежал задержания из-за того что был госпитализирован по несвязанной с делом причине.

Сайт kp.ru писал о подобном случае в Вольске. Там шестилетний брат застрелил маленькую сестру: трагедия случилась на дне рождения бабушки. Глава семейства выкинул гладкоствольное ружье за пределы дома.

ИСТОЧНИК KP.RU