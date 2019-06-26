В ЛНР назвали причины отступления украинских силовиков в Донбассе

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-26T07:47:43+03:00

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины оставили позиции у линии соприкосновения на востоке Украины

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Офицер пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что украинская армия оставила свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), отсутствия элементарного обеспечения и нормальных бытовых условий.

В настоящее время, по словам представителя оборонного ведомства республики, командование ВСУ принимает экстренные меры по предотвращению таких ситуаций, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что военнослужащие украинской армии оставили часть позиций у линии соприкосновения с ЛНР. Отступление было зафиксировано также в районе населенного пункта Новоалександровка. Как отметили в штабе Операции объединенных сил в Донбассе, для дачи объяснений вызваны должностные лица состава бригады, оставившие свои позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU