СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-26T09:28:16+03:00

На Украине на выборах в Раду вновь баллотируется Дарт Вейдер Фото: REUTERS

По официальным данным, он родился в Киеве и является гражданином Украины

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На досрочных выборах в Верховную раду на избирательном округе №135 в Одессе в депутаты баллотируется житель Киева Дарт Вейдер. Парламентарием он хочет стать от политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", членом которой является. Такая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве. Он является гражданином Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории страны. Имеет высшее образование.

Сайт kp.ru писал, что Дарт Вейдер в 2015 году боролся за кресло киевского градоначальника. Однако тогда главный злодей «Звездных войн» не смог проголосовать из-за того, что отказался снимать шлем.

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU