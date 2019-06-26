Стало известно, как погиб бывший гитарист «Песняров»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-26T11:17:36+03:00

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Не стало бывшего гитариста «Песняров». На странице Аркадия Ивановского появилась запись, что музыкант погиб. Известно, что артист утонул, однако пока неясно при каких обстоятельствах.

- Не стало близкого нам человека, товарища и коллеги, Аркадия Станиславовича Ивановского. Желающие могут проститься 26 июня, - сообщается на странице артиста.

Пройдет прощание в Минске. Всех, кто хочет в последний раз увидеть музыканта, будут ждать с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале, который расположен по адресу улица Ольшевского, 12.

Напомним, что Ивановский был последним гитаристом «Песняров» до их распада. Музыкант числился в составе группы с 1996 по 2003 год, а после этого стал преподавать. Работал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова. Студенты очень тепло относились к нему, о чем пишут в социальных сетях. В августе этого года Ивановскому исполнилось бы 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU