Стало известно, как погиб бывший гитарист «Песняров»
Не стало бывшего гитариста «Песняров». На странице Аркадия Ивановского появилась запись, что музыкант погиб. Известно, что артист утонул, однако пока неясно при каких обстоятельствах.
- Не стало близкого нам человека, товарища и коллеги, Аркадия Станиславовича Ивановского. Желающие могут проститься 26 июня, - сообщается на странице артиста.
Пройдет прощание в Минске. Всех, кто хочет в последний раз увидеть музыканта, будут ждать с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале, который расположен по адресу улица Ольшевского, 12.
Напомним, что Ивановский был последним гитаристом «Песняров» до их распада. Музыкант числился в составе группы с 1996 по 2003 год, а после этого стал преподавать. Работал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова. Студенты очень тепло относились к нему, о чем пишут в социальных сетях. В августе этого года Ивановскому исполнилось бы 60 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU