2019-06-26T12:56:15+03:00
Общество

За грязные номера водителей будут лишить водительских прав

Речь идет о случаях, когда водитель специально «прячет» госсзнаки
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
За грязные номера водителей могут лишить водительских правЗа грязные номера водителей могут лишить водительских правФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За грязные или спрятанные под бумагой номера водителей могут лишить прав или оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Верховный суд России вынес пленум с соответствующим постановлением для нижестоящих судов, передает «Коммерсантъ».

Для того, чтобы водителя наказали по максимуму, госавтоинспекторам придется в судебном порядке доказать, что автолюбители сделали это намеренно. Например, нужно предоставить фото с чистой машиной, у которой грязные номера. Но если автолюбитель случайно заляпал госсзнаки, ему грозит только штраф.

А вот за установку нештатных газоразрядных ламп, которые также называют ксеноновыми фарами, наказание напротив упростили. Ранее за это могли лишить водительских прав, а теперь нарушителю грозит штраф до 500 рублей.

Суды начнут наказывать водителей по-новому с момента публикации разъясняющего документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Мэр Киева пообещал повторно переименовать проспекты в честь Бандера и Шухевича
Песков не исключил личной встречи Путина и Трампа в Осаке
Правительство России продлило продовольственное эмбарго для стран ЕС, США и Украины
Песков: ущемление прав делегации России сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ
В Госдуме призвали Кикабидзе не сеять раздор между русскими и грузинами
Ученые рассказали, как кофе помогает похудеть
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Интернет-задания в ЕГЭ и ОГЭ появятся не раньше, чем через пять лет
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
52 процента россиян считают свою страну образцом для подражания
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Стало известно, как погиб бывший гитарист «Песняров»
Полеты в Грузию могут не возобновить до конца 2019 года
Вода в Байкале может перестать соответствовать санитарным нормам
Всем сестрам Хачатурян на месяц продлили меру пресечения
ФСБ: в Саратове предотвращена подготовка теракта
Конверсию Центра судоремонта «Звездочка» профинансирует Промсвязьбанк
Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году
«Нужно оценивать реальный результат!» Академик РАН рассказал, почему существующая аккредитация вузов не влияет на качество образования