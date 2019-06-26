За грязные номера водителей будут лишить водительских прав
За грязные или спрятанные под бумагой номера водителей могут лишить прав или оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Верховный суд России вынес пленум с соответствующим постановлением для нижестоящих судов, передает «Коммерсантъ».
Для того, чтобы водителя наказали по максимуму, госавтоинспекторам придется в судебном порядке доказать, что автолюбители сделали это намеренно. Например, нужно предоставить фото с чистой машиной, у которой грязные номера. Но если автолюбитель случайно заляпал госсзнаки, ему грозит только штраф.
А вот за установку нештатных газоразрядных ламп, которые также называют ксеноновыми фарами, наказание напротив упростили. Ранее за это могли лишить водительских прав, а теперь нарушителю грозит штраф до 500 рублей.
Суды начнут наказывать водителей по-новому с момента публикации разъясняющего документа.
ИСТОЧНИК KP.RU