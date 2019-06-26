За грязные номера водителей будут лишить водительских прав

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-26T12:56:15+03:00

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За грязные или спрятанные под бумагой номера водителей могут лишить прав или оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Верховный суд России вынес пленум с соответствующим постановлением для нижестоящих судов, передает «Коммерсантъ».

Для того, чтобы водителя наказали по максимуму, госавтоинспекторам придется в судебном порядке доказать, что автолюбители сделали это намеренно. Например, нужно предоставить фото с чистой машиной, у которой грязные номера. Но если автолюбитель случайно заляпал госсзнаки, ему грозит только штраф.

А вот за установку нештатных газоразрядных ламп, которые также называют ксеноновыми фарами, наказание напротив упростили. Ранее за это могли лишить водительских прав, а теперь нарушителю грозит штраф до 500 рублей.

Суды начнут наказывать водителей по-новому с момента публикации разъясняющего документа.

ИСТОЧНИК KP.RU