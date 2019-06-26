Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-26T13:38:33+03:00

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Датские власти могут задержать строительство "Северного потока - 2". Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, выступая на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Он отметил, что Дания - это единственная страна, которая до сих пор не дала разрешения на строительство газопровода.

- Мы не знаем, когда будет представлено разрешение. Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальней, - сказал Зеле.

- В прессе мы видим комментарии, что некоторые государства радуются, что якобы датские власти это затягивают. Но я не могу это подтвердить, - неутешительно подчеркнул глава OMV.

Тем не менее пока строительство "Северного потока- 2" укладывается в сроки. Так что от датских властей зависит, будет ли проект закончен вовремя.

Напомним, "Северный поток - 2" - это газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется из России в Германию по дну Балтийского моря. Газопровод пройдет через Финляндию, Швецию и Данию в обход Украины, Белоруссии и Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU